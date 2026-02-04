Due ergastoli sono stati inflitti questa mattina a due uomini accusati di aver sequestrato e ucciso Cristina Mazzotti 50 anni fa. La giovane, vittima del primo sequestro di 'ndrangheta mai avvenuto in Lombardia negli Anni Settanta, è stata trovata morta nel 1975. La sentenza arriva dopo decenni di indagini e battaglie legali.

La Corte d'assise del tribunale di Como ha condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato Giuseppe Calabrò, detto "u' duttiricchiu", 74 anni, originario di San Luca (Reggio Calabria), e Demetrio Latella, 71 anni, detto "Luciano", anche lui originario di Reggio, ma residente in provincia di Novara, per il concorso nell'omicidio volontario aggravato di Cristina Mazzotti, sequestrata a Eupilio (Como) il 30 giugno del 1975 e ritrovata morta il 1° settembre dello stesso anno a Galliate (Novara). Cristina era figlia dell'imprenditore Elios Mazzotti e fu la prima donna vittima dei sequestri di 'ndrangheta in Lombardia negli Anni Settanta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Como, due ergastoli per il sequestro e l'omicidio di 50 anni fa di Cristina Mazzotti

Approfondimenti su Como Mazzotti

La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a mezzo secolo dal sequestro e dall’omicidio di Cristina Mazzotti.

La Corte d’Assise di Como ha condannato a due ergastoli Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, rispettivamente di 74 e 71 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Como Mazzotti

Argomenti discussi: Cristina e Giuseppe una madre e un poliziotto Chi sono i due toscani premiati dal presidente Mattarella.

Due ergastoli per l’omicidio della 18enne Cristina Mazzotti, primo rapimento dell’Anonima sequestriLa Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo gli imputati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l’omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, 18 anni, di cui si persero le tracce nel 1975 a Eu ... ilfattoquotidiano.it

Processo Mazzotti: due ergastoli e una assoluzioneDue ergastoli e una assoluzione. E' arrivata la sentenza nel processo in Corte d’Assise a Como per il sequestro e ... espansionetv.it

Dopo 50anni si chiude il drammatico caso dell’omicidio di Cristina Mazzotti, 18anni. Era stata rapita nel 1975 a Eupilio a scopo di estorsione e ritrovata morta a Galliate alcuni mesi dopo. Inflitti 2 ergastoli per omicidio volontario aggravato a Giuseppe Calabr - facebook.com facebook