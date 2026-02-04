Como due ergastoli per il sequestro e l' omicidio di 50 anni fa di Cristina Mazzotti

Due ergastoli sono stati inflitti questa mattina a due uomini accusati di aver sequestrato e ucciso Cristina Mazzotti 50 anni fa. La giovane, vittima del primo sequestro di 'ndrangheta mai avvenuto in Lombardia negli Anni Settanta, è stata trovata morta nel 1975. La sentenza arriva dopo decenni di indagini e battaglie legali.

La Corte d'assise del tribunale di Como ha condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato Giuseppe Calabrò, detto "u' duttiricchiu", 74 anni, originario di San Luca (Reggio Calabria), e Demetrio Latella, 71 anni, detto "Luciano", anche lui originario di Reggio, ma residente in provincia di Novara, per il concorso nell'omicidio volontario aggravato di Cristina Mazzotti, sequestrata a Eupilio (Como) il 30 giugno del 1975 e ritrovata morta il 1° settembre dello stesso anno a Galliate (Novara). Cristina era figlia dell'imprenditore Elios Mazzotti e fu la prima donna vittima dei sequestri di 'ndrangheta in Lombardia negli Anni Settanta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

