La sindaca di Villa San Giovanni | E' chiaro che l' iter del ponte sullo Stretto adesso si ferma
La sindaca di Villa San Giovanni conferma che l'iter per il ponte sullo Stretto si ferma, smentendo le recenti dichiarazioni del ministro Salvini riguardo l'apertura dei cantieri entro il 2026 o il 2027. La decisione rappresenta un nuovo step nel dibattito sul progetto, evidenziando le incertezze e le difficoltà che ancora caratterizzano l'iniziativa.
«E' chiaro che l’iter si ferma e che sono infondati gli annunci dell’apertura dei cantieri nel 2026 o comunque entro fine legislatura nel 2027 fatti dal ministro Salvini. Con il rinvio al 2033 è chiaro che non c'è né l’una né l’altra». Così la sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) Giusy Caminiti commenta con l’ANSA la decisione del governo di inserire nella manovra un emendamento. Feedpress.me
Ponte sullo Stretto, il sindaco di Villa San Giovanni L'Ingv condivide le nostre preoccupazioni
Sindaca Villa S.Giovanni, 'è chiaro che l'iter del ponte adesso si ferma' - "E' chiaro che l'iter si ferma e che sono infondati gli annunci dell'apertura dei cantieri nel 2026 o comunque entro fine legislatura nel 2027 fatti dal ministro ... msn.com
Villa San Giovanni, il sindaco Caminiti sulla questione della Cooperativa Rose Blu: “De Marco non conosce gli atti” - “La strumentalizzazione del consigliere azzurro Domenico De Marco sulla richiesta di interessi per il ritardo nei pagamenti di alcune fatture da parte di Rose Blu deriva dalla sua totale mancanza di c ... strettoweb.com
Abbiamo la nostra casa! Ieri, la sindaca Luisa Russo, ha consegnato ufficialmente l'Antistadio Comunale al popolo Francavillese. La nostra società essendosi aggiudicata il bando di assegnazione può proclamare la casa del LORENZO GIANGIACOMO VILLA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.