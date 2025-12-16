La sindaca di Villa San Giovanni | E' chiaro che l' iter del ponte sullo Stretto adesso si ferma

La sindaca di Villa San Giovanni conferma che l'iter per il ponte sullo Stretto si ferma, smentendo le recenti dichiarazioni del ministro Salvini riguardo l'apertura dei cantieri entro il 2026 o il 2027. La decisione rappresenta un nuovo step nel dibattito sul progetto, evidenziando le incertezze e le difficoltà che ancora caratterizzano l'iniziativa.

«E' chiaro che l’iter si ferma e che sono infondati gli annunci dell’apertura dei cantieri nel 2026 o comunque entro fine legislatura nel 2027 fatti dal ministro Salvini. Con il rinvio al 2033 è chiaro che non c'è né l’una né l’altra». Così la sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) Giusy Caminiti commenta con l’ANSA la decisione del governo di inserire nella manovra un emendamento. Feedpress.me

