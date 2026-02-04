Commissario De Marco confermato per ulteriore periodo nell’organizzazione di Catanzaro Servizi

Il commissario De Marco resta alla guida di Catanzaro Servizi. Il Comune ha deciso di confermarlo per altri tre mesi, rinnovando così la fiducia nel suo lavoro. La decisione arriva in un momento delicato, mentre si cercano soluzioni per migliorare i servizi nella città.

Il commissario straordinario di Catanzaro Servizi, Antonio De Marco, ha ottenuto la conferma per un ulteriore periodo di tre mesi. L’annuncio è arrivato in pochi minuti, al termine di un’assemblea dei soci che si è svolta in modo rapido e quasi sbrigativo, durando appena un quarto d’ora. La riunione, convocata dal sindaco Nicola Fiorita nel ruolo di rappresentante del socio unico — il Comune di Catanzaro, al cento per cento partecipe — si è tenuta nel salone adibito ai consigli comunali, al primo piano del palazzo municipale, alle 11:30 del 4 febbraio 2026. Nessun dibattito, nessuna opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Catanzaro ha iniziato a versare metà dello stipendio di dicembre ai dipendenti di Catanzaro Servizi.

In Calabria, i medici di famiglia di Catanzaro criticano duramente l’Azienda Zero.

