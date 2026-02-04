Comitati di quartiere | il 16 febbraio scade il bando tra ambizioni e nodi politici

Domani scade il termine per presentare le candidature all’Albo dei comitati di quartiere a Lecce. Le associazioni e i cittadini interessati hanno ancora poche ore per iscriversi e partecipare alla gestione dei quartieri della città. La decisione potrebbe influenzare il futuro delle rappresentanze di quartiere e le relazioni con l’amministrazione comunale.

LECCE – C'è tempo fino alle ore 12 del 16 febbraio per presentare la propria candidatura all'Albo dei comitati di quartiere di Lecce. L'avviso, rivolto a tutti i residenti con i requisiti per la carica di consigliere comunale, rappresenta l'ultimo step tecnico prima della formazione degli undici.

