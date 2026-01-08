Borse per gli studenti Il bando ora è aperto e scade il 4 febbraio Isee corsa contro il tempo

È aperto il nuovo bando per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’Umbria. La scadenza è fissata al 4 febbraio. Il contributo comprende anche l’agevolazione per chi possiede l’abbonamento scolastico. Per accedere, è necessario presentare la richiesta entro i termini e rispettare i requisiti ISEE. Un’opportunità importante per sostenere le famiglie in vista del nuovo anno scolastico.

Con il nuovo anno arriva il bando per le borse di studio degli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’Umbria con ulteriore contributo per chi ha l’abbonamento scolastico. Ma c’è subito un inghippo: il bando scade il 4 febbraio (tra meno di un mese) e per la domanda è necessario avere con sé l’Isee del 2026 ma per ottenerlo serve molto più di qualche giorno. Prima di tutto c’è la Regione e l’assessore Fabio Barcaioli che ricordano come la piattaforma per presentare la domanda sia attiva da ieri dalle ore 12. La procedura è esclusivamente online, con accesso tramite Spid o Cie. Per farlo c’è un link nel sito di Sviluppumbria che manda direttamente al modello da riempire e per il quale è appunto necessario avere a disposizione il nuovo Isee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

