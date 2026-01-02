Giovani salva la tua lingua locale | prorogato al 16 febbraio il bando scuole

L’Unione Nazionale Pro Loco ha annunciato la proroga al 16 febbraio del bando dedicato alle scuole per il premio “Salva la tua lingua locale”. Questa iniziativa mira a promuovere e valorizzare le lingue e i dialetti delle comunità italiane, coinvolgendo i giovani in progetti di tutela e riscoperta del patrimonio linguistico locale. La scadenza è stata posticipata per consentire a più istituti di partecipare e contribuire alla preservazione della diversità culturale.

L’ Unione Nazionale Pro Loco comunica che è stato prorogato al 16 febbraio il bando per le scuole relativo al premio “Salva la tua lingua locale”. Il Premio si propone di stimolare la creatività espressiva dei giovani nell’età della formazione in merito ad opere e componimenti in in dialetto eo lingua locale. Saranno premiati i primi tre classificati della Sezione Poesia, della Sezione Prosa, della Sezione Musica. I vincitori saranno premiati con una targa e la pubblicazione dei lavori all’interno dell’antologia che sarà realizzata con le opere premiate. Sono previsti, inoltre, riconoscimenti per i Presidenti di Pro Loco UNPLI che si sono distinti per la diffusione del Concorso e la collaborazione con le scuole del loro territorio (saranno selezionati dalla giuria in base alla documentazione allegata ai lavori pervenuti). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

