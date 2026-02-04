Comitati di Bagnoli al Prefetto | Serve un piano urgente per evitare il peggioramento della situazione

Questa mattina a Napoli si è tenuto un incontro tra istituzioni e comitati di Bagnoli. È la prima volta dopo mesi che tutti si sono seduti allo stesso tavolo. I rappresentanti civici chiedono un piano immediato per fermare il peggioramento della situazione nella zona. La richiesta è chiara: serve un intervento rapido prima che le condizioni peggiorino ulteriormente.

Nel pomeriggio del 3 febbraio 2026, la Prefettura di Napoli ha ospitato un incontro che, per la prima volta da mesi, ha riunito istituzioni e comitati civici di Bagnoli intorno a un unico tavolo. L’aria dentro le sale del palazzo di via Santa Lucia era densa di tensione contenuta, carica di aspettative non soddisfatte e di un senso di urgenza che non si era più sentito da quando i cantieri del quartiere avevano cominciato a muoversi con il ritmo di un’opera inarrestabile. Il protagonista indiscusso della giornata è stato il prefetto Michele Di Bari, che si è presentato come figura terza, garante di un dialogo che da tempo sembrava impossibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, per la prima volta dopo mesi, rappresentanti dei comitati civici e funzionari delle istituzioni si sono seduti allo stesso tavolo per parlare dei lavori a Bagnoli.

La sindaca Elena Carnevali segnala una situazione critica nel carcere di Bergamo, definendola insostenibile.

