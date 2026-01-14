Carcere l’allarme della sindaca | Situazione insostenibile serve un intervento urgente

La sindaca Elena Carnevali segnala una situazione critica nel carcere di Bergamo, definendola insostenibile. In una nota, invita le autorità competenti a intervenire con urgenza per affrontare le criticità presenti, al fine di garantire condizioni più sicure e adeguate. È importante affrontare prontamente questa emergenza per migliorare la gestione e la sicurezza del sistema carcerario locale.

Carceri, la sindaca Carnevali: “È emergenza, a Bergamo la situazione è insostenibile” - La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, scrive in una nota e denuncia la situazione che vive il carcere di Bergamo, in via Gleno ... bergamonews.it

Carcere Bergamo, la sindaca Carnevali: «Situazione insostenibile, il Governo deve intervenire» - A ottobre il Consiglio comunale aveva già votato due ordini del giorno per chiedere un intervento da Roma ... bergamo.corriere.it

