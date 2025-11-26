Accanto ai genitori separati e ai loro bambini in difficoltà | una dote di 1 milione e 400mila euro per la cura e la crescita dei figli

Milano, 26 novembre 2025 – La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Elena Lucchini, ha approvato il rifinanziamento della misura sperimentale “Accanto”: sostegno per genitori separati, divorziati e vedovi” finalizzata a supportare i nuclei familiari in condizione di fragilità, con figli minorenni, o maggiorenni con disabilità grave. Nidi gratis plus, il bando della Regione per azzerare le rette. Come fare domanda Centri per la famiglia . "Con questo rifinanziamento – afferma l'assessore Lucchini – la Regione Lombardia conferma la propria attenzione alle famiglie che attraversano momenti di fragilità dovuti a separazioni, divorzi o lutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Accanto” ai genitori separati e ai loro bambini in difficoltà: una dote di 1 milione e 400mila euro per la cura e la crescita dei figli

