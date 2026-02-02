Borseggiatori col Pos come funzionano davvero i bonifici per rubare dalle carte nel portafoglio

Un nuovo caso di furto con Pos si aggiunge alle segnalazioni che arrivano in città. Questa volta, i ladri usano dispositivi per clonare le carte e tentano di rubare soldi dai portafogli delle vittime. Anche se il metodo non è semplicissimo e richiede comunque una certa abilità, gli esperti avvertono che ci sono rischi concreti. La questione resta sotto osservazione, perché sempre più persone si chiedono come difendersi da questi furti elettronici.

Arriva un'altra segnalazione di un caso di furto avvenuto tramite Pos. Rubare soldi con questi dispositivi non è in assoluto impossibile ma rimane comunque molto difficile.

