Come ci si può sentire sicuri con questa giustizia? La stoccata di Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si mostra preoccupato per le ultime decisioni della magistratura a Torino. Dopo gli arresti, Tajani dice di sentirsi incredulo e chiede come si possa davvero sentirsi sicuri con questa giustizia. Le sue parole fanno discutere, perché mette in dubbio la trasparenza e l’efficacia del sistema giudiziario italiano.

Le decisioni della magistratura sugli arresti di Torino lasciano increduli e allibiti. A prendere posizione esplicitamente è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che si pone alcune domande sulla certezza del diritto in Italia. "Askatasuna. Prima i domiciliari per il 22enne, arrestato in flagranza differita, accusato di lesioni e rapina ad un agente di polizia, ora l'obbligo di firma per i due torinesi, arrestati in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale. Come può un cittadino sentirsi sicuro di fronte a questo modello di giustizia? Come possono sentirsi le forze dell'ordine di fronte a questo svilimento del loro lavoro?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

