Vestendosi con un po’ di ironia si può andare molto lontano ha detto Marylin Fitoussi costumista di Emily in Paris…E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

La moda è un linguaggio che riflette personalità e tendenze, attraverso parole e atteggiamenti. Questa settimana, figure come Marylin Fitoussi, Jonathan Anderson e Kate Hudson hanno condiviso pensieri che ci offrono uno sguardo autentico sul mondo fashion. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo.

