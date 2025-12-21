Vestendosi con un po’ di ironia si può andare molto lontano ha detto Marylin Fitoussi costumista di Emily in Paris…E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La moda è un linguaggio che riflette personalità e tendenze, attraverso parole e atteggiamenti. Questa settimana, figure come Marylin Fitoussi, Jonathan Anderson e Kate Hudson hanno condiviso pensieri che ci offrono uno sguardo autentico sul mondo fashion. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo.

Marylin Fitoussi, Jonathan Anderson, Kate Hudson hanno detto. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

vestendosi con un po8217 di ironia si pu242 andare molto lontano ha detto marylin fitoussi costumista di emily in paris8230e le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

© Vanityfair.it - «Vestendosi con un po’ di ironia si può andare molto lontano» ha detto Marylin Fitoussi, costumista di Emily in Paris…E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Leggi anche: Le frasi di David Sedaris e le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Leggi anche: «Le stiliste donne non sono meno creative, ma più attente a come le donne vere vogliono vestirsi» ha detto Clare Waight Keller… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.