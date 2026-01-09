Crans-Montana | arrestato titolare Le Constellation per moglie braccialetto elettronico

Nel contesto del lutto nazionale per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation. L'uomo, coinvolto nell'incidente che ha causato 40 vittime, è stato posto in custodia cautelare. La vicenda si inserisce in un periodo di grande attenzione e commemorazione, con la presenza di leader internazionali alla cerimonia di Martigny.

Nel giorno in cui la Svizzera ha osservato una giornata di lutto nazionale per le 40 vittime dell'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, con una cerimonia commemorativa a Martigny alla quale hanno partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, è stato messo in custodia cautelare il proprietario del bar Le Constellation in cui è avvenuto il rogo, Jacques Moretti. Per la moglie e co-proprietaria invece, Jessica Moretti, sono stati chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione relativa ai due è stata presa al termine di un loro interrogatorio presso la procura di Sion, il primo da indagati per l'incendio di quella notte nel locale, che oltre ad avere spezzato 40 vite ha anche provocato 116 feriti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

