Carmignano | accoltellò la moglie alla schiena dopo lite disposto braccialetto elettronico

Il tribunale di Prato ha deciso di mettere sotto controllo un uomo di 47 anni sospettato di aver ferito gravemente la moglie durante una lite a Carmignano. Il giudice ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento e l’installazione di un braccialetto elettronico, su richiesta della Procura. L’uomo è indagato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, nella tarda serata del 18 gennaio 2026, a Carmignano (Prato) aveva ferito la moglie 42enne colpendola alla schiena con una coltellata. La donna era stata ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato con una prognosi di 20 giorni. Secondo quanto ricostruito, non sarebbe stata la prima volta che l'uomo aggrediva la moglie, anche in presenza delle figlie minorenni. Ad agosto la 42enne era stata colpita con un pugno al volto e poi il marito le aveva scagliato addosso un tagliere, provocandole ferite poi giudicate guaribili in 30 giorni. Secondo il giudice, "la reticenza della vittima e la sua difficoltà a riconoscersi come vittima rappresentano un ulteriore segnale della natura strutturale della violenza subita".

