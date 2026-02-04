La procura francese ha chiesto ieri l’interdizione di cinque anni dai pubblici uffici per Marine Le Pen, leader del Rassemblement national. La richiesta arriva nel processo d’appello sull’affaire degli assistenti al Parlamento europeo. La decisione finale potrebbe avere ripercussioni sulla corsa alle prossime presidenziali in Francia, anche se ancora non si sa se la pena verrà applicata subito o meno.

Nel quadro del processo d’appello per l’affaire degli assistenti al Parlamento europeo, ieri la procura ha chiesto ai danni di Marine Le Pen, leader del sovranismo francese e capogruppo dei deputati del Rassemblement national (Rn), l’interdizione di cinque anni dai pubblici uffici, una pena detentiva di quattro anni (di cui tre con la condizionale) e una multa di 100 mila euro, ma non “l’execution provisoire”, ossia l’applicazione immediata della pena anche in caso di ricorso. Ciò significa che se la Corte d’appello, nella sentenza prevista in estate, seguirà le richieste della procura, Le Pen potrebbe presentarsi all’Eliseo nel 2027. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Colpo di scena al processo Le Pen: spunta il dettaglio che potrebbe cambiare le prossime presidenziali francesi

Approfondimenti su Le Pen Francia

Domani si apre il processo d’appello a carico di Marine Le Pen, offrendo un’ultima opportunità per la candidata alle presidenziali francesi.

Il processo d’appello a Marine Le Pen, riguardante la questione degli assistenti parlamentari europei, è iniziato martedì e rappresenta un evento giudiziario di rilievo per il 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Le Pen Francia

Argomenti discussi: Colpo di scena, nessuna contestazione: Beatrice Venezi applaudita al teatro Verdi di Trieste; Cesara Buonamici contro Fabrizio Corona: colpo di scena al Tg5. Lui replica in modo durissimo: Menzogne, ora faccio come voi; Serie D – Colpo di scena, la novità è clamorosa: tutti i dettagli; Colpo di scena in Qualcomm: se ne va il padre delle CPU Oryon.

Colpo di scena al processo Le Pen: spunta il dettaglio che potrebbe cambiare le prossime presidenziali francesiLa procura francese ha chiesto alla leader sovranista l’interdizione di cinque anni dai pubblici uffici, una pena detentiva di quattro anni e una multa di 100mila euro, ma senza l'applicazione immedia ... ilfoglio.it

Parigi, colpo di scena al Senato: naufraga la legge sul diritto di morireLa legge che avrebbe introdotto l’eutanasia in Francia è stata clamorosamente respinta in seconda lettura. Introdotto il diritto al «miglior sollievo ... avvenire.it

Colpo di scena finale! - facebook.com facebook

Confermato il clamoroso colpo di scena anticipato da @SkySport sull'affare #Tchoca: l'operazione è praticamente saltata e, nonostante l'annuncio del @Corinthians, il @TorinoFC_1906 non procederà al tesseramento del difensore, che come spiegato giorn x.com