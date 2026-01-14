Processo a Marine Le Pen la possibile assoluzione potrebbe liberarla dall’ineleggibilità alla prossime elezioni

Il processo d’appello a Marine Le Pen, riguardante la questione degli assistenti parlamentari europei, è iniziato martedì e rappresenta un evento giudiziario di rilievo per il 2026. La possibile assoluzione potrebbe influire sulla sua eleggibilità alle prossime elezioni, segnando un momento importante nel percorso politico della leader del Rassemblement National.

Il processo d'appello a Marine Le Pen nel caso degli assistenti parlamentari europei, che si è aperto martedì, potrebbe essere uno dei principali eventi giudiziari del 2026. Il 31 marzo 2025, la leader del Rassemblement national era stata condannata a cinque anni di ineleggibilità, con verdetto che le chiudeva le porte alle elezioni presidenziali del 2027. Ma l'eventuale revoca della sanzione rappresenta la grande posta in gioco delle udienze che proseguiranno fino al 12 febbraio 2026. Inizialmente, la deputata 57enne era stata condannata in primo grado per "appropriazione indebita di fondi pubblici" e "complicità in appropriazione indebita di fondi pubblici".

