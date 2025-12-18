Camorra 11 arresti nel clan Amato-Pagano Riunioni dei boss a casa di una coppia a Melito

Una vasta operazione antimafia smaschera il clan Amato-Pagano nel napoletano, con 11 arresti e un blitz che ha portato alla cattura di diversi esponenti. Le indagini hanno rvelato riunioni clandestine e attività di riciclaggio, evidenziando la pervasività della criminalità organizzata nella zona. La DIA prosegue nel suo impegno per smantellare le reti di potere e garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Nuovo blitz anti-camorra nel napoletano. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, ritenute responsabili – a vario titolo – di associazione per delinquere di stampo camorristico, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan Amato-Pagano, operante nei comuni.

Camorra, 11 arresti contro can Scissionisti in area nord di Napoli - Le indagini della Dia – Il provvedimento trae origine dalle attività investigative svolte dalla Dia di Napoli e coordinate dalla direzione distrettuale ... pupia.tv

Napoli, blitz anticamorra: 11 arresti nel clan Amato-Pagano - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, ... msn.com

#Camorra, stangata al #clan Amato-Pagano: altri 11 arresti | https://shorturl.at/I6GTn - facebook.com facebook

