Colpo al clan Amato-Pagano 11 arresti nel napoletano

Colpo al clan Amato-Pagano nel napoletano: 11 arresti eseguiti dalla DIA di Napoli. L’operazione, su disposizione del Gip e della Procura Antimafia, ha portato alla cattura di persone ritenute affiliati al noto clan camorristico, coinvolti in attività illecite e nella gestione di beni fittizi per favorire gli interessi criminali. Un duro colpo alla criminalità organizzata nel cuore della regione.

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia -, nei confronti di 11 persone ritenute indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, in quanto ritenute affiliate al clan Amato-Pagano operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli ed in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli, nonché di intestazione fittizia di beni e di riciclaggio, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan.

