Un’altra cassaforte nel mirino dei ladri. Ignoti malviventi, nella notte tra domenica e lunedì, si sono introdotti, forzando una porta d’emergenza sul retro, nel punto vendita della catena Unigross, in via Nazionale. L’obiettivo non erano i prodotti in vendita ma i soldi in contanti: i ladri sono andati negli uffici e hanno tagliato la cassaforte con un flessibile, fuggendo con un bottino di circa 3mila euro in contanti, in base alle prime stime. Quando il furto è stato scoperto, alla riapertura del giorno successivo, sono stati chiamati i carabinieri di Stradella, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpi a raffica. Rubati gioielli una cassaforte e... wurstel

A Ferrara, nella serata del 16 gennaio 2026, si sono verificati cinque furti in altrettanti appartamenti nel giro di due ore.

Un furto ha interessato una abitazione, durante il quale è stata sottratta una cassaforte contenente un Rolex del valore di 15 mila euro, gioielli di famiglia e circa 300 euro in contanti.

