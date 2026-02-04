Colpevole di aggressione Budapest condnna la tedesca Maja T

Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T., l’attivista tedesca accusata di aver aggredito un gruppo di neonazisti durante il “giorno dell’Onore” a febbraio 2023. La decisione arriva dopo un processo che ha portato alla luce le tensioni e le azioni di protesta di Maja T. in una giornata simbolica.

Il tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di reclusione l’attivista Maja T. nell’ambito del processo aperto per aver aggredito un gruppo di militanti neonazisti nel febbraio 2023 nel contesto del "giorno dell'Onore". Il procedimento è lo stesso che vedeva indagata anche Ilaria Salis, che in conseguenza del voto con il quale la sua immunità è stata confermata, per il momento vede il suo fascicolo congelato o annullato, in attesa della fine del mandato di Bruxelles. Maja, cittadina tedesca transgender, è stata estradata da Berlino 18 mesi fa e l’accusa nei suoi confronti aveva chiesto una pena di 24 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Colpevole di aggressione". Budapest condnna la tedesca Maja T. Approfondimenti su Budapest Condanna Caso Ilaria Salis, la tedesca Maja T. condannata a 8 anni di carcere in Ungheria La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T. Aggressione arbitro 17enne in Calabria, primi provvedimenti: 5 anni di DASPO ad un calciatore colpevole della violenza durante la partita dello scorso 23 novembre Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Budapest Condanna Argomenti discussi: Trump sente Putin: Ci incontreremo a Budapest. Lo Zar: Relazioni a rischio con invio Tomahawk. Zelensky a Washington. Garlasco, l’enigma sul colpevole: molti indizi portano a Sempio, ma il Dna di Stasi è sull’EstathèNuove analisi sulla scena del delitto di Chiara Poggi ridisegnano la dinamica dell’omicidio: l’aggressione partirebbe dalla cucina. Intanto il Dna di Stasi sull’Estathè riapre i dubbi sul caso ... panorama.it Ross Wild riconosciuto colpevole di stupro e aggressione sessuale. Il cantante si è dichiarato innocente, ma la giuria lo ha condannato. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.