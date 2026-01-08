La popstar e imprenditrice anticipa l' arrivo della festa degli innamorati con una collezione a dir poco seducente

Rihanna, nota popstar e imprenditrice, anticipa la festa degli innamorati con una nuova collezione di lingerie. Mentre il suo ritorno musicale è ancora in attesa, continua a consolidare il suo successo nel settore moda, offrendo capi che uniscono eleganza e seduzione. La sua proposta riflette un approccio sobrio e raffinato, pensato per valorizzare la sensibilità del periodo e consolidare la sua presenza nel mondo dell’imprenditoria.

