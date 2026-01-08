La popstar e imprenditrice anticipa l' arrivo della festa degli innamorati con una collezione a dir poco seducente

Rihanna, nota popstar e imprenditrice, anticipa la festa degli innamorati con una nuova collezione di lingerie. Mentre il suo ritorno musicale è ancora in attesa, continua a consolidare il suo successo nel settore moda, offrendo capi che uniscono eleganza e seduzione. La sua proposta riflette un approccio sobrio e raffinato, pensato per valorizzare la sensibilità del periodo e consolidare la sua presenza nel mondo dell’imprenditoria.

M entre il panorama musicale resta in attesa di un suo ritorno discografico, Rihanna continua a ridefinire i confini della moda intima con una visione imprenditoriale sempre più solida. All’alba del 2026, la superstar di Barbados ha svelato la nuova attesissima collezione di Savage X Fenty dedicata a San Valentino. Attraverso una narrazione visiva che attinge alla mitologia classica, l’imprenditrice torna a interpretare le proprie creazioni, confermandosi punto di riferimento per l’estetica sensuale contemporanea. La collezione Savage X Fenty di Rihanna per San Valentino 2022. guarda le foto Rihanna, la simbologia di Afrodite nella lingerie di San Valentino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

