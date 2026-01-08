La popstar e imprenditrice anticipa l' arrivo della festa degli innamorati con una collezione a dir poco seducente
Rihanna, nota popstar e imprenditrice, anticipa la festa degli innamorati con una nuova collezione di lingerie. Mentre il suo ritorno musicale è ancora in attesa, continua a consolidare il suo successo nel settore moda, offrendo capi che uniscono eleganza e seduzione. La sua proposta riflette un approccio sobrio e raffinato, pensato per valorizzare la sensibilità del periodo e consolidare la sua presenza nel mondo dell’imprenditoria.
M entre il panorama musicale resta in attesa di un suo ritorno discografico, Rihanna continua a ridefinire i confini della moda intima con una visione imprenditoriale sempre più solida. All’alba del 2026, la superstar di Barbados ha svelato la nuova attesissima collezione di Savage X Fenty dedicata a San Valentino. Attraverso una narrazione visiva che attinge alla mitologia classica, l’imprenditrice torna a interpretare le proprie creazioni, confermandosi punto di riferimento per l’estetica sensuale contemporanea. La collezione Savage X Fenty di Rihanna per San Valentino 2022. guarda le foto Rihanna, la simbologia di Afrodite nella lingerie di San Valentino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Una visione a dir poco controversa da parte del ministro della Giustizia
Leggi anche: Chi non vorrebbe possedere una collezione così bella? In mostra al CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, "Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani" per scoprire e godere della vista di 150 opere, parte della grande collezione fotografica
La troupe della popstar Taylor Swift è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che la cantante ha regalato loro 197 milioni di dollari in bonus per il lavoro svolto durante l'Eras Tour. La superstar, 36 anni, ha fatto la storia dopo aver incassato la cifra record di d facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.