PIER SILVIO ACQUISTA RADIO NORBA | RADIO MEDIASET PRIMO GRUPPO PER ASCOLTI
Pier Sivio Berlusconi fa shopping natalizio. Mediaset, con una nota ufficiale della Direzione Comunicazione, rende nota l’acquisizione di Radio Norba, storica e seguitissima realtà del Sud Italia. RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia, riconosciuta per qualità editoriale e forte radicamento nel territorio. L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come Battiti Live. Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Bubinoblog
