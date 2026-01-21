Lavoro primo trimestre del 2026 con prospettive positive in tutta la provincia | previste 9560 assunzioni

Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevede circa 23.000 assunzioni, con un totale di 9.560 nuove opportunità di lavoro. Le imprese locali mostrano segnali di crescita e stabilità, offrendo prospettive positive per il mercato occupazionale. Questo periodo rappresenta un momento importante per chi cerca nuove occasioni nel territorio, confermando un trend di ripresa e sviluppo.

Le imprese di Lucca, Massa-Carrara e Pisa programmano circa 23mila assunzioni per il trimestre gennaio-marzo 2026. I dati dell'indagine Excelsior delineano un mercato del lavoro dinamico ma con criticità: il settore industriale fatica su tutto il territorio, soprattutto a Massa-Carrara dove il.

