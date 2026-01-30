Inter pronto a sfidare il Bodo Glimt con strategia difensiva e attenzione ai dettagli in trasferta

L’Inter vola in Norvegia per la sfida contro il Bodo Glimt. I nerazzurri si preparano ad affrontare una trasferta difficile, puntando su una strategia difensiva solida e molta attenzione ai dettagli. In questa partita, l’obiettivo è evitare rischi e mantenere alta la concentrazione, consapevoli che il Bodo Glimt non è una squadra da sottovalutare. Trentaquattro ore di lavoro e tante scelte tattiche per portare a casa un risultato importante.

L'Inter si prepara a affrontare una delle sfide più complesse della sua storia recente, con l'imminente trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt, squadra che ha dimostrato di essere ben oltre il livello di una semplice sorpresa europea. Il sorteggio di Nyon ha messo i nerazzurri di fronte a un ostacolo che, a prima vista, sembra fuori dal comune: una squadra di una nazione non tra le più forti in termini di calcio d'élite, ma che in casa propria ha costruito un'impalcatura di risultati difficili da ignorare. Dal 2020, infatti, il Bodo Glimt ha vinto il 75% delle sue partite giocate in territorio norvegese in competizioni europee, con 32 vittorie su 43 incontri disputati.

