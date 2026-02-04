Colianni sottolinea unità lista al centrodestra enna | Nessuna fuga in avanti

Francesco Colianni, assessore regionale del centrodestra, invita i partiti a trovare una candidatura unitaria per le elezioni a Enna. Sottolinea che non ci sono spazi per fughe in avanti e invita tutti a lavorare insieme, senza divisioni o tentativi di cacciare avanti candidature singole. La priorità, dice, è presentare una lista compatta e condivisa per affrontare la sfida elettorale.

**Francesco Colianni, assessore regionale al Centrodestra a Enna, invita a una candidatura unitaria: "Nessuna fuga in avanti"** A Enna, in Sicilia, il centrodestra è chiamato a una scelta condivisa per la candidatura a sindaco. Lo ha sottolineato con forza Francesco Colianni, assessore regionale all'Energia e ai Pubblici Servizi del MPA–Grande Sicilia, durante un incontro con i vertici locali. La sua posizione è netta: la scelta del candidato dovrà essere concordata a livello regionale, senza iniziative autonome o "fughe in avanti" che minano l'uniformità della lista. Confermato anche il coordinamento con il gruppo di Enna, in particolare con il Comune, per garantire un impegno politico unitario, con un programma chiaro e una strategia condivisa.

