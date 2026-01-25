Comunali il centrodestra alla prova unità | l’interpartitico

Il prossimo 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino, si terrà un incontro interpartitico del centrodestra irpino. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto tra le forze politiche locali, con l’obiettivo di definire un percorso unitario in vista delle imminenti elezioni amministrative del 2026. Un momento importante per rafforzare la collaborazione e consolidare l’unità del centrodestra nella provincia.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, l’incontro interpartitico del centrodestra irpino, promosso come momento di confronto politico e istituzionale finalizzato a costruire un percorso condiviso e unitario in vista delle elezioni amministrative di primo e secondo livello previste nel 2026. All’appuntamento prenderanno parte i Presidenti Provinciali delle forze della coalizione: per Forza Italia, on. Angelo Antonio D’Agostino; p er la Lega, il sen. Gianluca Cantalamessa; per l’ UDC, il avv. Gennaro Romei; per Noi Moderati, la dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

