Il centrodestra alla ricerca di unità Costagliola pronto al passo indietro per sostenere il candidato Zucconi

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra potrebbe trovare unità per le prossime amministrative grazie all’asse ZucconiCostagliola. Infatti fonti bene informate confermerebbero da parte del candidato sindaco Ciro Costagliola un forte apprezzamento nei confronti dell’ipotizzata candidatura a sindaco dell’onorevole Riccardo Zucconi, tanto da essere disposto a fare un passo indietro a favore del parlamentare. Un segnale politico chiaro che apre di fatto alla costruzione di un asse autorevole tra due figure di peso del centrodestra, destinato a incidere sugli equilibri della prossima competizione amministrativa. Costagliola, uomo di solida area centrodestra, avrebbe ribadito in più occasioni la propria convinzione che solo un fronte realmente unito possa rappresentare una coalizione forte, credibile e autorevole per amministrare efficacemente il Comune di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

