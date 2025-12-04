Il centrodestra alla ricerca di unità Costagliola pronto al passo indietro per sostenere il candidato Zucconi
Il centrodestra potrebbe trovare unità per le prossime amministrative grazie all’asse Zucconi–Costagliola. Infatti fonti bene informate confermerebbero da parte del candidato sindaco Ciro Costagliola un forte apprezzamento nei confronti dell’ipotizzata candidatura a sindaco dell’onorevole Riccardo Zucconi, tanto da essere disposto a fare un passo indietro a favore del parlamentare. Un segnale politico chiaro che apre di fatto alla costruzione di un asse autorevole tra due figure di peso del centrodestra, destinato a incidere sugli equilibri della prossima competizione amministrativa. Costagliola, uomo di solida area centrodestra, avrebbe ribadito in più occasioni la propria convinzione che solo un fronte realmente unito possa rappresentare una coalizione forte, credibile e autorevole per amministrare efficacemente il Comune di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
La donna più votata nel centrodestra foggiano "I miei sono voti del popolo" - facebook.com Vai su Facebook
. @paolomieli: "In Campania il centrodestra cerca la rimonta, i sondaggi dicono che questa rimonta non c'è. Conte - Fico e al centro Clemente Mastella la foto buffa di questi giorni". Vai su X
Il centrodestra alla ricerca di unità. Costagliola pronto al passo indietro per sostenere il candidato Zucconi - Si starebbe costituendo l’asse tra i due nomi del centrodestra per costituire una coalizione compatta. Scrive lanazione.it