Nel 2025, le denunce di reati sono aumentate del doppio rispetto all’anno precedente. Crescono anche gli episodi con armi bianche, come i coltelli. Le donne sono sempre più nel mirino: i femminicidi sono raddoppiati, una realtà che spaventa e che non si può ignorare.

Donne sempre più nel mirino. È una tragica fotografia, quella emersa pochi giorni fa in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario: femminicidi raddoppiati rispetto al 2024 all’interno del distretto della Corte di appello di Napoli, mentre cresce l’uso dei coltelli (specie tra i giovani) e si leva la richiesta di più assistenti sociali per le famiglie disagiate. La violenza di genere diventa così una delle emergenze più gravi e persistenti e a certificarlo sono i dati illustrati dal procuratore generale Aldo Policastro. Numeri che non fanno sconti e che delineano un quadro definito dallo stesso magistrato «allarmante non solo sul piano quantitativo, ma anche per l’abbassamento dell’età delle vittime e degli autori». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Codice rosso, è boom di reati. Nel 2025 fascicoli raddoppiati: «In crescita l?uso dei coltelli»

A Milano, i reati complessivamente diminuiscono, ma alcuni fenomeni mostrano un incremento.

Secondo il prefetto Sgaraglia, a Milano e nell’area metropolitana nel 2025 si registra un aumento dell’uso di coltelli tra i giovani, con oltre il 20% dei reati predatori commessi da minori.

