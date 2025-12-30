Milano banlieue prefetto Sgaraglia | Aumento di uso dei coltelli tra i ragazzi il 20% dei reati predatori commesso da minori

Secondo il prefetto Sgaraglia, a Milano e nell’area metropolitana nel 2025 si registra un aumento dell’uso di coltelli tra i giovani, con oltre il 20% dei reati predatori commessi da minori. Su circa 900 arresti complessivi, una quota significativa riguarda ragazzi coinvolti in atti criminali, evidenziando la necessità di affrontare con attenzione questa tendenza crescente.

A Milano i reati sono in calo dell'8 per cento - Lo ha detto il prefetto Claudio Sgaraglia analizzando i reati nel 2025 in città e nel territorio metropolitano ... milanotoday.it

Il Prefetto di Milano: "I reati sono in calo, risultati confortanti" - Nel bilancio di fine anno reso noto in Prefettura emerge una diminuzione di circa il 7% rispetto all'anno scorso, con 15 mila delitti in meno ... rainews.it

Milano banlieue, 40enne del Bangladesh picchiato e derubato da 3 pakistani, l'aggressione alle 13.30 in viale Romagna il giorno di Santo Stefano x.com

