Milano banlieue prefetto Sgaraglia | Aumento di uso dei coltelli tra i ragazzi il 20% dei reati predatori commesso da minori
Secondo il prefetto Sgaraglia, a Milano e nell’area metropolitana nel 2025 si registra un aumento dell’uso di coltelli tra i giovani, con oltre il 20% dei reati predatori commessi da minori. Su circa 900 arresti complessivi, una quota significativa riguarda ragazzi coinvolti in atti criminali, evidenziando la necessità di affrontare con attenzione questa tendenza crescente.
Secondo i dati forniti dal prefetto di Milano, su circa 900 arresti complessivi effettuati dalle forze di polizia, oltre un quinto riguarda ragazzi Nel 2025 i reati a Milano e nell’area metropolitana continuano a destare preoccupazione. Tra i più frequenti, ci sono quelli relativi all’uso di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
