Reati aumenta l' uso dei coltelli tra i giovani a Milano
A Milano, i reati complessivamente diminuiscono, ma alcuni fenomeni mostrano un incremento. Tra questi, si registra un aumento dell’uso di coltelli tra i giovani, un fenomeno che desta attenzione. Analizzare questa tendenza è importante per comprendere meglio le dinamiche della sicurezza urbana e individuare eventuali strategie di prevenzione efficaci.
Calano in generale i reati a Milano (e nell'area metropolitana), ma alcuni fenomeni sono in aumento. Tra questi, l'uso più frequente di coltelli da parte dei ragazzi. Emerge da quanto è stato riferito da Claudio Sgaraglia, prefetto di Milano, durante l'incontro con la stampa, insieme ai vertici. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
