La Galleria Glauco Cavaciuti, nota nel mondo dell’arte milanese, si apre alla visita di Coccola, una gattina Scottish Fold di quattro anni. La piccola si aggira tra le opere e i visitatori, diventando ormai parte integrante del luogo. La galleria, famosa per il suo spirito aperto, accoglie con naturalezza anche questa presenza felina, che ormai fa parte della vita quotidiana del punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea a Milano.

La Galleria Glauco Cavaciuti, punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea milanese, si caratterizza da sempre per una visione aperta e dialogante. In questo contesto, il gatto non è una semplice curiosità, ma è il simbolo di un modo diverso di vivere l’arte: quotidiano, accessibile, inserito nella vita reale. La Galleria Glauco Cavaciuti, punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea milanese, si caratterizza da sempre per una visione aperta e dialogante. In questo contesto, il gatto non è una semplice curiosità, ma è il simbolo di un modo diverso di vivere l’arte: quotidiano, accessibile, inserito nella vita reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coccola, la gattina "gallerista" di 4 anni di razza Scottish Fold.

Approfondimenti su Galleria Glauco Cavaciuti

Dal 2026, l'Olanda introdurrà un divieto sulla detenzione di gatti di razza Scottish Fold e Sphynx, al fine di prevenire sofferenze inutili.

L'Olanda ha vietato la detenzione di gatti di razza Scottish Fold e Sphynx, suscitando preoccupazioni tra veterinari e appassionati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Galleria Glauco Cavaciuti

Argomenti discussi: Liliana Segre: Tragico conflitto a Gaza ha fatto riesplodere un antisemitismo che sembrava sopito.

Jaffna Cacao Meravigliao Scottish highland fold chocolate arlequine - facebook.com facebook