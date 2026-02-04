Coccola la gattina gallerista di 4 anni di razza Scottish Fold
La Galleria Glauco Cavaciuti, nota nel mondo dell’arte milanese, si apre alla visita di Coccola, una gattina Scottish Fold di quattro anni. La piccola si aggira tra le opere e i visitatori, diventando ormai parte integrante del luogo. La galleria, famosa per il suo spirito aperto, accoglie con naturalezza anche questa presenza felina, che ormai fa parte della vita quotidiana del punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea a Milano.
La Galleria Glauco Cavaciuti, punto di riferimento per l'arte moderna e contemporanea milanese, si caratterizza da sempre per una visione aperta e dialogante. In questo contesto, il gatto non è una semplice curiosità, ma è il simbolo di un modo diverso di vivere l'arte: quotidiano, accessibile, inserito nella vita reale.
