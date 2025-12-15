L'Olanda vieta i gatti di razza Sphynx e Scottish Fold | Evitiamo inutili sofferenze

Dal 2026, l'Olanda introdurrà un divieto sulla detenzione di gatti di razza Scottish Fold e Sphynx, al fine di prevenire sofferenze inutili. La misura mira a tutelare il benessere animale e prevenire pratiche dannose legate a queste razze, con multe salate per i trasgressori.

Dal 2026 in Olanda sarà vietata la detenzione di gatti di razza Scottish Fold e Sphynx. Le multe per i trasgressori arrivano fino a 1.500 euro. Fanpage.it Sono troppo fragili e si ammalano così è stata vietata la vendita di cani Carlini L’Olanda vieta i gatti di razza Sphynx e Scottish Fold: “Evitiamo inutili sofferenze” - Anche gli Sphynx saranno a breve vietati in Olanda, e la causa sta anche in questo caso nella loro caratteristica principale: l'assenza di pelo. fanpage.it

I gatti Scottish Fold e Sphynx vietati Olanda: sono frutto di selezione estrema, hanno problemi di salute - Entra in vigore a gennaio il provvedimento del governo che ha il consenso dell'associazione dei veterinari. corriere.it

Smartphone a scuola, sì o no In Francia, Inghilterra, Olanda e Finlandia sono vietati senza se e senza ma - facebook.com facebook