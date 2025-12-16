Perché l'Olanda ha vietato i gatti di razza Scottish Fold e Sphynx I veterinari | Succederà anche in Italia

L'Olanda ha vietato la detenzione di gatti di razza Scottish Fold e Sphynx, suscitando preoccupazioni tra veterinari e appassionati. In questo articolo si analizzano le motivazioni dietro questa decisione e le implicazioni future, con il presidente dell'Anmvi Marco Melosi che avverte: un simile divieto potrebbe estendersi anche all'Italia.

A Fanpage.it il presidente dell'Anmvi Marco Melosi spiega i rischi connessi all'allevamento di gatti Scottish Fold e Sphynx dopo il divieto di detenzione voluto dall'Olanda. Fanpage.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Perché l’Olanda ha vietato i gatti di razza Scottish Fold e Sphynx. I veterinari: “Succederà anche in Italia” - it il presidente dell'Anmvi Marco Melosi spiega i rischi connessi all'allevamento di gatti Scottish Fold e Sphynx dopo il divieto di detenzione ... fanpage.it

L’Olanda vieta i gatti di razza Sphynx e Scottish Fold: “Evitiamo inutili sofferenze” - Anche gli Sphynx saranno a breve vietati in Olanda, e la causa sta anche in questo caso nella loro caratteristica principale: l'assenza di pelo. msn.com

