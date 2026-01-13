Nella notte NBA, i Los Angeles Clippers hanno ottenuto una vittoria casalinga contro gli Charlotte Hornets con il punteggio di 117-109. Contestualmente, i Sacramento Kings hanno sorpreso i Lakers con una prestazione convincente. Risultati che segnano momenti distinti nella stagione delle squadre di Los Angeles, offrendo spunti di riflessione sulle recenti dinamiche del campionato.

Los Angeles (Stati Uniti), 13 gennaio 2026 – Umori opposti nella Los Angeles dei canestri dopo l’ultima nottata NBA: a sorridere sono i Clippers, che in casa hanno sconfitto 117-109 gli Charlotte Hornets. Vittoria su cui ci sono le firme di Kawhi Leonard (35 punti con 1115 dal campo e 59 da tre) e James Harden che, grazie ai 32 punti messi a referto nonostante il 311 dalla lunga distanza, ha agguantato la nona posizione nella classifica dei migliori marcatori della storia NBA. Otto di questi punti sono arrivati nel parziale di 15-1 che ha permesso ai californiani di prendere in mano l’inerzia del match negli ultimi 7’ di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Clippers stendono gli Hornets. Sgambetto ai Lakers da parte dei Kings

