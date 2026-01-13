NBA i Clippers stendono gli Hornets Sgambetto ai Lakers da parte dei Kings
Nella notte NBA, i Los Angeles Clippers hanno ottenuto una vittoria casalinga contro gli Charlotte Hornets con il punteggio di 117-109. Contestualmente, i Sacramento Kings hanno sorpreso i Lakers con una prestazione convincente. Risultati che segnano momenti distinti nella stagione delle squadre di Los Angeles, offrendo spunti di riflessione sulle recenti dinamiche del campionato.
Los Angeles (Stati Uniti), 13 gennaio 2026 – Umori opposti nella Los Angeles dei canestri dopo l’ultima nottata NBA: a sorridere sono i Clippers, che in casa hanno sconfitto 117-109 gli Charlotte Hornets. Vittoria su cui ci sono le firme di Kawhi Leonard (35 punti con 1115 dal campo e 59 da tre) e James Harden che, grazie ai 32 punti messi a referto nonostante il 311 dalla lunga distanza, ha agguantato la nona posizione nella classifica dei migliori marcatori della storia NBA. Otto di questi punti sono arrivati nel parziale di 15-1 che ha permesso ai californiani di prendere in mano l’inerzia del match negli ultimi 7’ di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers
Leggi anche: NBA, colpi per Lakers e Clippers. I Thunder strapazzano i Sixers
NBA, i Clippers stendono gli Hornets. Sgambetto ai Lakers da parte dei Kings - Los Angeles (Stati Uniti), 13 gennaio 2026 – Umori opposti nella Los Angeles dei canestri dopo l’ultima nottata NBA: a sorridere sono i Clippers, che in casa hanno sconfitto 117- msn.com
Kawhi e Harden dominano e i Clippers staccano gli Hornets nella ripresa - Due giorni dopo aver travolto Utah, gli Hornets affrontano la seconda fermata del loro lungo road trip a casa Clippers, in una sfida che incrocia ambizioni diverse ma urgenze simili: Charlotte vuole. pianetabasket.com
NBA, Hornets e Clippers alla ricerca della svolta: la sfida LIVE su Sky Sport dalle 19 - Anche se la stagione era partita con aspettative decisamente diverse, al momento Hornets e Clippers hanno un record identico (4- sport.sky.it
COUNTDOWN TO 2026 | -4 ISOLE SPORADI Non tutte le isole greche sono folla e movida. Navigare in questo arcipelago significa scoprire baie silenziose, foreste di pini che si estendono fino al mare e acque così limpide da sembrare irreali. Il tempo ralle - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.