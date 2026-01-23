Linate arte e umanità di Charlotte Salomon ai tempi della Shoah

La mostra “Charlotte Salomon. Un viaggio artistico e umano nel tempo della Shoah” è ospitata presso l’Aeroporto di Milano Linate, in collaborazione con SEA Aeroporti di Milano e l’Associazione Figli della Shoah. Fino all’8 febbraio, l’esposizione offre uno sguardo sulla vita e l’arte di Salomon, testimoniando la resilienza umana durante uno dei periodi più bui della storia. Un’occasione per riflettere sull’importanza della memoria e della testimonianza.

" Charlotte Salomon. Un viaggio artistico e umano nel tempo della Shoah " è la mostra presentata SEA Aeroporti di Milano insieme all' Associazione Figli della Shoah, allestita fino all'8 febbraio nell'area check-in dell'Aeroporto di Milano Linate nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Milano in occasione del Giorno della Memoria 2026. L'esposizione, è stata inaugurata alla presenza di Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano, Daniela Dana presidente dell'Associazione Figli della Shoah, Arianna Censi assessore alla Mobilità del Comune di Milano e Wiltrud Kern, Console generale aggiunta della Repubblica Federale di Germania a Milano.

