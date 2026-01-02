WWE | Svelati i piani per Stephanie Vaquer sarà l’anno della consacrazione per lei?

Stephanie Vaquer, recente detentrice del Women’s World Championship, ha dimostrato il suo talento vincendo il titolo a Wrestlepalooza contro IYO SKY. Con questa vittoria, si apre un nuovo capitolo nella sua carriera in WWE. Resta da capire se il 2024 sarà l’anno della sua consacrazione definitiva nel panorama del wrestling femminile.

Stephanie Vaquer ha conquistato il Women’s World Championship vacante lo scorso settembre a Wrestlepalooza, sconfiggendo IYO SKY in quello che è stato considerato il miglior match della serata. Da quel momento, “La Primera” ha mantenuto un ruolino di marcia dominante come campionessa a Raw, battendo chiunque la WWE gli abbia messo di fronte: Tiffany Stratton per il titolo Crown Jewel, Raquel Rodriguez e Nikki Bella. Per lei ci sarebbero all’orizzonte nuovi match con star di prima grandezza. Arrivano i grandi nomi. Secondo quanto riportato da BodySlam+, la WWE vede un enorme potenziale in Stephanie Vaquer e avrebbe già in programma di farla incontrare con Rhea Ripley e Becky Lynch in momenti diversi del 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

