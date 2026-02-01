ATP Montpellier 2026 Aliassime a caccia del bis Cobolli insegue l’immediato riscatto

Il torneo di Montpellier riparte con Aliassime in cerca del bis. Il canadese, dopo aver vinto lo scorso anno, punta a confermarsi e a conquistare un altro titolo. Nel frattempo, Cobolli cerca di riscattarsi subito dopo una prestazione negativa. Il circuito si mette di nuovo in movimento, tra sfide e attese, mentre i giocatori si preparano a dare il massimo.

Il circuito del grande tennis, archiviato il verdetto maturato nel primo Slam del 2026, torna in campo per proseguire un percorso che non conosce sosta. Nella settimana dedicata al primo turno della nuova edizione di Coppa Davis, il calendario propone il torneo ATP 250 di Montpellier. I ventotto giocatori partecipanti si sfidano per decidere il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Felix Auger-Aliassime, vincitore dello scorso anno in finale contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Sarà proprio il giocatore canadese, reduce dal ritiro al primo turno a Melbourne nella sfida contro il portoghese Nuno Borges, a capeggiare il seeding francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

