Clochard senza vita tra i negozi Quinto morto dall’inizio del 2026

Questa mattina, un clochard è stato trovato senza vita tra i negozi di viale Cassala. L’uomo, immobile sotto un porticato, era avvolto in coperte e circondato da cartoni. Si trovava al gelo, a pochi metri da negozi di alta qualità e da un negozio di cibo per animali. È il quinto morto tra i senza tetto in città dall’inizio del 2026. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e polizia, ma ancora non si conoscono le cause del decesso.

Immobile, tra coperte e cartoni sotto un porticato di viale Cassala. Al gelo. A pochi metri da divani nuovissimi, in bella vista in vetrina, e da un negozio di cibo per animali. Così è stato trovato un uomo senza dimora, ieri mattina alle 9 in viale Cassala 22. Inutili i tentativi di soccorso: gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso le indagini della polizia, che ieri ha raccolto i primi elementi per stabilire la causa della morte. L'ipotesi è che l'uomo, ancora senza nome perché non identificato, abbia avuto un malore durante la notte. Le rigide temperature potrebbero aver peggiorato una situazione di salute già delicata.

