fico nomina comparone nuovo capo di gabinetto della regione campania

Fico ha annunciato la nomina di Francesco Comparone come nuovo Capo di Gabinetto della Regione Campania. Originario di Napoli, Comparone porta con sé un’esperienza significativa come Consigliere parlamentare alla Camera dei deputati. Questo nuovo incarico segna un passo importante nel panorama politico regionale, promettendo un contributo strategico alla governance della regione. La nomina sottolinea l’attenzione dell’amministrazione verso competenza e radicamento territoriale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati. “ Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo. Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni. Ringrazio l’Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania”, afferma il presidente Roberto Fico. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

