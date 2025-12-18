Fico nomina Comparone nuovo Capo di Gabinetto della Regione Campania
Fico ha annunciato la nomina di Francesco Comparone come nuovo Capo di Gabinetto della Regione Campania. Originario di Napoli, Comparone porta con sé un’esperienza significativa come Consigliere parlamentare alla Camera dei deputati. Questo nuovo incarico segna un passo importante nel panorama politico regionale, promettendo un contributo strategico alla governance della regione. La nomina sottolinea l’attenzione dell’amministrazione verso competenza e radicamento territoriale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati. “ Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo. Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni. Ringrazio l’Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania”, afferma il presidente Roberto Fico. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Luciano Vigna nominato capo di Gabinetto della Regione Calabria
Leggi anche: Roberto Fico proclamato nuovo presidente della Regione Campania
Regione, prima nomina del presidente Fico: Comparone capo di Gabinetto - Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati. ntr24.tv
Regione, Francesco Comparone è il nuovo capo di gabinetto di Fico - Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, consigliere parlamentare della Camera dei deputati. salernotoday.it
Il nuovo presidente della Regione Campania Roberto Fico, nel corso della sua prima conferenza stampa presso la Regione Campania ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo la nomina della nuova Giunta. •Tutti i dettagli questa sera alle 20,40 all’int - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.