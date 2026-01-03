In Ucraina, si è svolto un nuovo episodio di controversie sulla corruzione tra i vertici di governo. Zelensky ha nominato Budanov come capo di gabinetto, in un tentativo di rassicurare la comunità internazionale. Lunedì è previsto un vertice con Stati Uniti e leader dell’Unione Europea per affrontare la situazione e dimostrare la volontà di superare le criticità legate alla trasparenza e alla governance.

Provare al mondo che lo scandalo (l’ennesimo) della corruzione tra i vertici dell’Ucraina è stato superato. E dimostrare la volontà di combattere il malaffare dilagante. È il mandato che il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha affidato al capo dell’intelligence di Kiev, Kyrylo Budanov, 36 anni, nominato ieri responsabile dell’ufficio presidenziale. Budanov prende il posto di Andriy Yermak, strettissimo amico e storico collaboratore di Zelensky, che era stato costretto alle dimissioni nel novembre scorso, perché travolto dall’indagine per le tangenti sull’energia. “Ho incontrato Budanov e gli ho offerto il ruolo di capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina”, ha annunciato ieri Zelensky su ‘X’, aggiungendo che “in questo momento l’Ucraina ha bisogno di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza e allo sviluppo delle forze di difesa e di sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Scandalo corruzione a Kiev, Zelensky nomina Budanov capo di gabinetto. Lunedì nuovo vertice con Usa e leader Ue

