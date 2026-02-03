Civitavecchia Roberta Angelilli guida il rilancio industriale Con 100 milioni di euro del Governo

Il governo ha deciso di investire 100 milioni di euro per rilanciare l’industria a Civitavecchia, con un’attenzione particolare alla zona di Torrevaldaliga. Il fondo servirà a sostenere la transizione energetica e a riattivare l’area, dove si trova la centrale a carbone di Enel ferma ormai da tempo. La deputata Angelilli guida questa strategia, sperando di creare nuovi posti di lavoro e di riqualificare il territorio.

Presentato il piano per la reindustrializzazione del comune portuale, coordinato dal Governo. Rocca: "Problema inquinamento c'è stato, bisogna valutare bene i progetto". Cruciale il rapporto con Enel e la sua centrale di Torrevaldaliga Il Governo ha messo sul tavolo 100 milioni di euro per il rilancio industriale e la transizione energetica dell'area di Civitavecchia, in particolare quella di Torrevaldaliga, vicino alla centrale elettrica a carbone di Enel attualmente ferma, con la chiusura definitiva degli impianti a fine 2025. A occuparsi del progetto sarà Roberta Angelilli, vicepresidente della giunta regionale e nominata commissaria "ad acta".

Roberta Angelilli è stata nominata commissaria straordinaria del Governo per l’area di Civitavecchia, nell’ambito del processo di reindustrializzazione della zona.

Roberta Angelilli ha presentato il nuovo Piano d’azione per rilanciare la zona industriale di Civitavecchia.

