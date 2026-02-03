Civitavecchia Roberta Angelilli guida il rilancio industriale Con 100 milioni di euro del Governo

Il governo ha deciso di investire 100 milioni di euro per rilanciare l’industria a Civitavecchia, con un’attenzione particolare alla zona di Torrevaldaliga. Il fondo servirà a sostenere la transizione energetica e a riattivare l’area, dove si trova la centrale a carbone di Enel ferma ormai da tempo. La deputata Angelilli guida questa strategia, sperando di creare nuovi posti di lavoro e di riqualificare il territorio.

Presentato il piano per la reindustrializzazione del comune portuale, coordinato dal Governo. Rocca: "Problema inquinamento c'è stato, bisogna valutare bene i progetto". Cruciale il rapporto con Enel e la sua centrale di Torrevaldaliga Il Governo ha messo sul tavolo 100 milioni di euro per il rilancio industriale e la transizione energetica dell'area di Civitavecchia, in particolare quella di Torrevaldaliga, vicino alla centrale elettrica a carbone di Enel attualmente ferma, con la chiusura definitiva degli impianti a fine 2025. A occuparsi del progetto sarà Roberta Angelilli, vicepresidente della giunta regionale e nominata commissaria "ad acta".

