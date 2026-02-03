Sant’Agata al via i festeggiamenti | tra candelore corteo e carrozze del Senato

Questa mattina a Catania sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti per Sant’Agata. La città si anima con candelore, cortei e carrozze del Senato, mentre le celebrazioni si svolgono nel segno del Giubileo agatino, che quest’anno ricorda il 900esimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. La piazza principale si riempie di fedeli e visitatori pronti a vivere questa tradizione secolare.

Un'edizione speciale nel segno del Giubileo agatino. Si apre la festa di Sant'Agata con un'edizione dal valore straordinario: quest'anno ricorre il Giubileo agatino per il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le spoglie della Santa furono sottratte a Catania nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e trasferite a Costantinopoli. Dopo 86 anni di lontananza, nel 1126, secondo la tradizione, i soldati Gisliberto e Goselmo, ispirati da un'apparizione in sogno della Santa, riportarono le reliquie in città. Il vescovo Maurizio dispose allora che l'intera popolazione partecipasse alla processione a piedi nudi e vestita di bianco, simbolo di purezza e devozione.

Quest'anno Sant'Agata torna a vivere la sua festa più grande.

La festa di Sant’Agata a Catania si apre con una novità: tre ragazzi saliranno sulla carrozza del Senato al posto del sindaco.

