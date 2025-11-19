Commissariati tutti i circoli e le associazioni di Sant' Agata | la decisione di Renna

Nessuna sfiducia, ma la necessità di ricominciare. E' questa la motivazione con la quale l'arcivescovo di Catania Luigi Renna ha commissariato tutti i circoli e le associazioni di San'Agata che ogni anno si adoperano per la riuscita dei festeggiamenti in onore della Patrona. Coordinatore è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

