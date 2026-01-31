cisse in uscita dal catanzaro trattativa in corso con psv e interessamento del milan per il talento africano

Alphadjo Cissè lascia il Catanzaro. La trattativa con il Psv è in corso, mentre il Milan si mostra interessato al giovane talento africano. La situazione è in evoluzione, con il calciatore pronto a cambiare aria e le squadre attente a definire l’affare.

Il futuro del talento africano Alphadjo Cissè, calciatore del Catanzaro, si gioca tra l’Europa e l’Italia. Dopo che il Verona ha raggiunto un’intesa con il Psv per la cessione del giocatore classe 2006, la trattativa ha subito una brusca accelerazione con l’ingresso del Milan. I rossoneri, in cerca di giovani promesse da inserire nel proprio progetto tecnico, hanno proposto ai gialloblù di mantenere Cissè in prestito fino al termine della stagione, in modo da garantire al calciatore un’esperienza di alto livello in Serie C. Il club olandese, che aveva già concordato una cifra intorno agli 8 milioni di euro per il cartellino, sembra aver accettato l’idea di una transazione con scadenza intermedia, ma la volontà del Milan di inserirsi nel mercato ha complicato le dinamiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Milan ha messo nel mirino Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 in forza al Catanzaro e di proprietà dell'Hellas Verona.

Calciomercato Milan-Mateta subito: che blitz! Nkunku in uscita in serie A? I rumor caldissimi - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo CissèUn blitz del Milan per Jean Philippe Mateta, 28enne attaccante del Crystal Palace, che nelle scorse settimane era stato nel mirino della Juventus. Il centravanti francese è a un passo dal Diavolo 8che ... affaritaliani.it

Milan rivoluzione sul mercato, 40 milioni subito e Allegri boccia un attaccanteIl Milan accelera sul mercato e puntano ad un nome nuovo per l’attacco. Bocciatura clamorosa per un investimento dell’estate ... quifinanza.it

