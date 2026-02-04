Cissè | Milan uno dei club più grandi al mondo Quando è arrivato non ho avuto dubbi

Alphadjo Cissè, giovane centrocampista del Milan, racconta il suo arrivo in rossonero. Classe 2006, il giocatore ha scelto di vestire la maglia del club milanese senza esitazioni, dopo essere stato acquistato dall’Hellas Verona per 10 milioni di euro. In un’intervista esclusiva a 'Repubblica', Cissè spiega di aver sempre visto il Milan come una delle squadre più grandi al mondo e di aver deciso di unirsi a loro senza dubbi.

Il Milan seguiva Cissè da un paio di anni, poi, a fine gennaio, quando ha capito che il classe 2006, italiano di origini guineane, era sul punto di trasferirsi al PSV Eindhoven, ha rotto gli indugi e ha bruciato gli olandesi proprio sul filo di lana. Con somma soddisfazione anche del ragazzo. Milan, senti Cissè: "È stato tutto veloce. In estate farò il ritiro, poi si vedrà" "Sono felice, ho firmato per uno dei club più grandi del mondo. È stato tutto veloce. Dovevo andare al PSV, era praticamente fatta. Poi però è arrivato il Milan, non ho avuto dubbi. Anche perché mi hanno permesso di restare altri sei mesi a Catanzaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

