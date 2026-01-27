Circuito Schena Sangiorgio e Autorino | primi acuti

Il Circuito Schena ha ospitato a Madesimo due gare di superG, offrendo spettacolo e emozioni. La manifestazione, parte della stagione 20252026, ha visto protagonisti i giovani atleti, mentre le condizioni meteorologiche hanno impedito la partecipazione degli Allievi. Un evento che conferma l'importanza delle competizioni sciistiche a livello locale e la crescita dei futuri talenti del settore.

A Madesimo sciano solo i Ragazzi mentre il tempo avverso ha impedito agli Allievi di gareggiare. Spettacolo ed emozioni nel circuito sciistico Schena Generali 20252026 che ha fatto tappa nella località turistica valchiavennasca per due gare di superG. Un circuito che in passato è stato il trampolino di lancio di un po’ tutti i campioni valtellinesi a cominciare da Deborah Compagnoni e Giorgio Rocca e che vede la partecipazione di tantissimi giovani e giovanissimi talenti dello sci alpino della provincia di Sondrio. La pista Italo Pedroncelli, per l’organizzazione del circolo sciatori Madesimo, ha visto al via il SuperG, la prima prova veloce, dei Ragazzi e delle Ragazze nati e nate nel 2012 e nel 2013. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

