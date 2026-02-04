Cinquant’anni con Laila Il regno della bellezza nella profumeria di via Parma

Ha spento 50 candeline la profumeria Laila di via Parma, un punto di riferimento per gli appassionati di fragranze nel quartiere. La titolare, Laila, ha raccontato di aver aperto il negozio per passione e di aver visto cambiare il settore nel corso degli anni. Molti clienti storici sono tornati anche dopo tanto tempo, attratti dalla qualità e dalla cura che da sempre contraddistinguono il negozio. La gente entra, annusa e sceglie, perché, come dice la stessa Laila, “a chi non piacciono i profumi, è

di Manuela Orsini Merani "A chi non piacciono i profumi, è difficile trovare una persona, specie donna che non ama questo mondo". Risponde così la titolare Luciana Canalini della profumeria Laila, alla domanda che cosa la spinse a puntare su quel tipo di attività. Insieme al marito Silvano Marcesini, detto Lucio, hanno portato avanti con amore, dal 1976, il negozio di Marina. Sempre con il sorriso e circondati da profumi, trucchi e creme, il necessario per la cura della persona. "Lavoravo al cantiere navale - spiega Canalini-poi hanno cominciato a licenziare. Io non me la sentivo di non fare niente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinquant’anni con Laila. Il regno della bellezza nella profumeria di via Parma Approfondimenti su Laila Cinquantanni A Monza chiude (anche) il regno della bellezza A Monza, il negozio di make-up Store Mac chiude definitivamente. Giovanna Scotti, l’influencer di Parma idolo della destra estrema Usa a sua insaputa: il caso della 19enne «bellezza ariana» Giovanna Scotti, influencer di Parma di 19 anni, ha attirato l'attenzione dopo essere stata coinvolta in un caso di manipolazione digitale legato all’estremismo online. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Laila Cinquantanni Argomenti discussi: Cinquant’anni con Laila. Il regno della bellezza nella profumeria di via Parma; Giornalisti in festa per i centotrentaquattro anni anni dell’Etruria, cinquanta della nuova edizione. A Palazzo Chigi, i cinquant’anni delle radio libere L'incontro tra il capo ufficio della presidenza del consiglio Alfano e l'associazione Giornalisti 2.0... - facebook.com facebook Il 14 Gennaio del 1976, cinquant'anni fa, usciva la prima copia di @repubblica Per celebrare questo traguardo è stata organizzata la mostra "la Repubblica. Una storia di Futuro" dal 15/01 al 15/03 Mattatoio Info ow.ly/eSxf50XVF2W @culture_roma @Es x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.