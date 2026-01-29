A Monza chiude anche il regno della bellezza
A Monza, il negozio di make-up Store Mac chiude definitivamente. Dopo sei anni di attività, le luci si spengono per sempre in via Italia. Sul cartello all’ingresso, si legge:
"Questo spazio si spegne ma ciò che abbiamo creato continuerà a brillare". Con queste parole, leggibili sul cartello affisso sulla porta d'ingresso in via Italia, Store Mac, dal 2017 il regno di tutte le appassionate di make-up, ha salutato Monza chiudendo per sempre i battenti. Dopo la recente.🔗 Leggi su Monzatoday.it
