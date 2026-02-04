Ciclone Harry Sud chiama Nord presenta un disegno di legge per fronteggiare l' emergenza

I deputati regionali del Sud chiedono alla Regione di intervenire subito dopo il passaggio del Ciclone Harry. Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno depositato all’Ars un disegno di legge con misure urgenti. L’obiettivo è ottenere risorse rapide per affrontare i danni e le emergenze provocate dal maltempo. La richiesta arriva dopo settimane di eventi meteorologici intensi che hanno colpito duramente il Sud.

Depositato all'Ars il documento contenente le disposizioni per affrontare le conseguenze del maltempo che ha devastato la provincia jonica messinese e non solo Sud chiama Nord chiede ancora risposte alla Regione dopo il passaggio del Ciclone Harry. I deputati regionali Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno depositato all'Ars un disegno di legge contenente disposizioni urgenti per lo stanziamento di risorse utili e necessarie per fronteggiare non solo le conseguenze del maltempo ma anche la frana che ha colpito il comune di Niscemi lo scorso 25 gennaio. «La Sicilia – dichiara Cateno De Luca – non può essere lasciata sola di fronte a una tragedia che ha prodotto danni stimati in oltre due miliardi di euro, a fronte dei soli 33 milioni finora stanziati dallo Stato con l'Ordinanza della Protezione Civile.

