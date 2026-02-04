Il ciclone Harry ha colpito le isole Siciliane tra il 24 e il 26 gennaio, lasciando dietro di sé danni per oltre due miliardi di euro. Le piogge intense e le forti mareggiate hanno provocato allagamenti, frane e danni alle infrastrutture. Ora, il governo sta preparando un disegno di legge per affrontare l’emergenza idrogeologica e aiutare le zone più colpite. La situazione resta critica e le autorità monitorano costantemente gli sviluppi.

Il ciclone Harry, passato sulle isole Siciliane nel periodo tra il 24 e il 26 gennaio 2026, ha causato danni ingenti, con un bilancio stimato in oltre due miliardi di euro. A seguito del maltempo, il gruppo parlamentare *Sud chiama Nord* ha presentato all’Aula Regionale (Ars) un disegno di legge per fronteggiare l’emergenza idrogeologica. La proposta, depositata mercoledì 4 febbraio 2026, prevede un bilancio di 1,79 miliardi di euro destinati a comuni e territori coinvolti, tra cui Niscemi, dove una frana ha distrutto intere porzioni del paese. Le conseguenze del ciclone, in particolare la zona meridionale della Sicilia, hanno messo a dura prova infrastrutture e servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Harry: Sud chiama Nord con disegno di legge per emergenza idrogeologica

Approfondimenti su Ciclone Harry

I deputati regionali del Sud chiedono alla Regione di intervenire subito dopo il passaggio del Ciclone Harry.

La Regione Sicilia si prepara a rivedere le priorità di spesa, chiedendo la riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, Sud Chiama Nord alla Regione: Riprogrammare le risorse destinate al Ponte sullo Stretto; Ciclone Harry, la Sicilia chiede allo Stato il permesso di... usare soldi propri (ma destinati al ponte); Fondi FSC e ciclone Harry, Sud Chiama Nord chiede lo stop alle risorse per il Ponte sullo Stretto; Ciclone Harry, l’ordinanza della Protezione Civile diventa operativa: arrivano i fondi. Per Sud Chiama Nord sono briciole.

Niscemi, Cateno De Luca presenta un ddl: Due miliardi per i danni causati dal ciclone HarryI deputati regionali di Sud chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno depositato all’Ars un disegno di legge recante Disposizioni urgenti per lo stanziamento di risorse uti ... ilsicilia.it

Ciclone Harry e frana di Niscemi, Sud Chiama Nord: Risorse insufficientiPALERMO - Il gruppo parlamentare Sud Chiama Nord, attraverso i deputati Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, ha formalmente richiesto al ... newsicilia.it

Piano di interventi sulle coste sarde dopo il passaggio del ciclone Harry Confronto tra Regione, Comuni ed esperti per la tutela ambientale facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com