Ciclone Harry | Sud chiama Nord con disegno di legge per emergenza idrogeologica

Il ciclone Harry ha colpito le isole Siciliane tra il 24 e il 26 gennaio, lasciando dietro di sé danni per oltre due miliardi di euro. Le piogge intense e le forti mareggiate hanno provocato allagamenti, frane e danni alle infrastrutture. Ora, il governo sta preparando un disegno di legge per affrontare l’emergenza idrogeologica e aiutare le zone più colpite. La situazione resta critica e le autorità monitorano costantemente gli sviluppi.

Il ciclone Harry, passato sulle isole Siciliane nel periodo tra il 24 e il 26 gennaio 2026, ha causato danni ingenti, con un bilancio stimato in oltre due miliardi di euro. A seguito del maltempo, il gruppo parlamentare *Sud chiama Nord* ha presentato all’Aula Regionale (Ars) un disegno di legge per fronteggiare l’emergenza idrogeologica. La proposta, depositata mercoledì 4 febbraio 2026, prevede un bilancio di 1,79 miliardi di euro destinati a comuni e territori coinvolti, tra cui Niscemi, dove una frana ha distrutto intere porzioni del paese. Le conseguenze del ciclone, in particolare la zona meridionale della Sicilia, hanno messo a dura prova infrastrutture e servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

